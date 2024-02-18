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Пауло Коста: думал, что побеждаю, но судьи решили иначе

Пауло Коста: думал, что побеждаю, но судьи решили иначе
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Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста поделился впечатлениями от поражения в поединке с представителем Австралии Робертом Уиттакером в соглавном событии турнира UFC 298.

«Вы потрясающие, спасибо всем за поддержку! Во время боя я думал, что побеждаю. Я оказывал на него ответное давление и повредил его лицо. Но судьи решили иначе. В любом случае я вернулся в октагон, не получил серьёзных травм. В следующий раз буду оказывать ещё более сильное давление, пока не расправлюсь с соперником. Люблю вас всех», — написал Коста в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, поединок продлился все три раунда и завершился победой Роберта Уиттакера единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

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