Пауло Коста: думал, что побеждаю, но судьи решили иначе

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста поделился впечатлениями от поражения в поединке с представителем Австралии Робертом Уиттакером в соглавном событии турнира UFC 298.

«Вы потрясающие, спасибо всем за поддержку! Во время боя я думал, что побеждаю. Я оказывал на него ответное давление и повредил его лицо. Но судьи решили иначе. В любом случае я вернулся в октагон, не получил серьёзных травм. В следующий раз буду оказывать ещё более сильное давление, пока не расправлюсь с соперником. Люблю вас всех», — написал Коста в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, поединок продлился все три раунда и завершился победой Роберта Уиттакера единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).