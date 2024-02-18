Умар Нурмагомедов обратился к Мерабу Двалишвили после победы грузина на UFC 298

Популярный российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, отреагировал на победу грузинского спортсмена Мераба Двалишвили в поединке с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо.

«Мераб Двалишвили, поздравляю! Ты заслуживаешь титульного боя. Я думаю, ты станешь чемпионом. Белая папаха против Чёрной папахи в конце года», — написал Нурмагомедов в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, бой, прошедший в рамках турнира UFC 298, продлился все три раунда и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). На счету грузина 16 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах. Профессиональный рекорд Умара Нурмагомедова — 16-0.