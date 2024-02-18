Стерлинг поздравил Илию Топурию и Мераба Двалишвили с победами на UFC 298

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории американец Алджамейн Стерлинг отреагировал на победы грузинских бойцов промоушена Илии Топурии и Мераба Двалишвили в поединках на турнире по смешанным единоборствам UFC 298.

«Новый король на троне! Поздравляю Илию, Мераба, а также Грузию и Испанию!» — написал Стерлинг в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, Топурия, представляющий Испанию, одолел австралийца Александра Волкановски в бою за титул чемпиона UFC в полулёгкой весовой категории. Поединок завершился нокаутом во втором раунде.

Двалишвили оказался сильнее бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях американца Генри Сехудо единогласным судейским решением (29-28, 29-28, 29-28).