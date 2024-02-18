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Топурия: пусть Евлоев со своим отцом побьётся и финиширует его

Топурия: пусть Евлоев со своим отцом побьётся и финиширует его
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Новоиспечённый чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Илия Топурия высказался о возможном поединке с непобеждённым российским бойцом Мовсаром Евлоевым.

«Я бы хотел сразиться с Мовсаром. Но на счету этого парня восемь поединков в UFC, и все восемь побед одержаны в результате судейских решений. Четыре из них были раздельными решениями. Ноль побед в результате удушающего приёма, нокаутов. Вы серьёзно? Он должен финишировать хоть кого-нибудь.

Может быть, UFC стоит найти ему оппонента из его города. Пусть со своим отцом побьётся и финиширует его. Ему нужно хоть кого-нибудь финишировать. Да, его рекорд выглядит красиво, он непобеждённый, но послушайте, он никого не финишировал», — сказал Топурия на пресс-конференции.

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