Шаблий назвал две главные ошибки Волкановски в бою с Топурией

Известный российский боец смешанного стиля, финалист Гран-при Bellator в лёгком весе (до 70 кг) Александр Шаблий прокомментировал победу грузина Илии Топурии над австралийцем Алексом Волкановски.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 298 и завершился победой Топурии нокаутом во втором раунде.

«Во-первых, нокаут от Ислама Махачева, видимо, сказался на Волкановски. Специалисты говорили, что в таком возрасте у него было недостаточно времени восстановиться, тем более в бою с Илией Топурией, который очень плотно бьет.

Вторую и ключевую ошибку он допустил в момент роковой атаки. Отходя назад, он опустил левую руку, пытаясь защищаться плечами, как в боксе. Этого ни в коем случае нельзя делать в маленьких перчатках и с таким бьющим соперником. Руки у него должны были быть наверху и вообще вниз не опускаться. Не знаю, почему он поступил так опрометчиво», — цитирует Шаблия MMA.Metaratings.ru.