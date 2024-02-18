Уайт: чемпионство Адесаньи впечатляет, но Перейра сделал это быстрее и в двух весах

Генеральный директор UFC Дана Уайт, рассуждая о предстоящем турнире UFC 300, высказался о хедлайнере шоу и действующем чемпионе организации в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильце Алексе Перейре.

«То, как быстро он добился успеха в двух весовых категориях… Парень фактически придерживался одного стиля и смог добиться такого здесь. Очевидно, когда Адесанья стал чемпионом, это было впечатляюще, но этот парень сделал это ещё быстрее и в двух разных весовых категориях», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, на UFC 300 Перейра проведёт защиту титула против бывшего чемпиона американца Джамала Хилла, готовящегося вернуться в клетку после травмы ноги.