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Джамал Хилл: до вчерашнего дня не планировал бой на UFC 300

Джамал Хилл: до вчерашнего дня не планировал бой на UFC 300
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), американец Джамал Хилл заявил, что узнал о титульном поединке с бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 14 апреля на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США), всего за восемь недель до выступления.

«Все хотят подраться на UFC 300, но, по правде говоря, до вчерашнего дня этого не было в моих планах. Честно, буквально до вчерашнего дня», – сказал Хилл в интервью журналисту Ааарону Бронстетеру.

Напомним, Хилл завоевал чемпионский титул в январе 2023 года, одолев на UFC 283 бразильца Гловера Тейшейру, завершившего карьеру после того выступления. В июле стало известно, что американец травмировал ахилл, из-за чего он освободил титул, который впоследствии достался Перейре.

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