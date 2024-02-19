Харитон Агрба проведёт бой за звание претендента на титул IBA 3 марта в Сочи

Серебряный призёр Европейских игр — 2019 россиянин Харитон Агрба (13-0, 9 KO) проведёт поединок против мексиканца Хосе Мигеля Боррего (20-4, 17 KO) за звание претендента на титул IBA в весе до 67 кг.

10-раундовый бой возглавит турнир «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA» и состоится 3 марта в Сочи.

В соглавном событии шоу 3 марта в Сочи состоится поединок за звание чемпиона Европы по версии IBA в весе до 63,5 кг. За вакантный пояс поборются финалист Европейских игр — 2019 и чемпионата Европы — 2017, четырёхкратный чемпион России, участник Олимпийских игр — 2020 Габил Мамедов (1-0, 0 KO) и бронзовый призёр чемпионата мира — 2015, победитель Европейских игр — 2019, финалист Европейских игр — 2015, чемпион мира среди военнослужащих — 2021, участник Олимпийских игр — 2020 белорус Дмитрий Асанов (7-0, КО 3). Бой будет рассчитан на восемь раундов.

Также в рамках шоу «Ночь чемпионов IBA» в Сочи пройдут рейтинговые поединки с участием российских боксёров. Победитель Кубка России — 2024, серебряный призёр чемпионата Европы — 2023 среди молодёжи Бешто Шавлаев (3-0, 1 KO) в восьмираундовом поединке в весе до 80 кг встретится с бронзовым призёром Европейских игр — 2023 и участником чемпионата мира — 2023 Мурадом Аллахвердиевым из Азербайджана.

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2023, чемпион мира — 2021 среди военнослужащих россиянин Дмитрий Двали в шестираундовом противостоянии в весе до 54 кг встретится с многократным призёром чемпионатов мира и чемпионом Азии — 2017 Жасурбеком Латиповым из Узбекистана.

Двукратному чемпиону России, победителю Кубка России — 2024, четвертьфиналисту чемпионата мира — 2023 Тархану Идигову (1-0) в шестираундовом поединке в весе до 67 кг будет противостоять бронзовый призёр чемпионата мира — 2023 Мишельт Баттумур из Монголии.

Победитель молодежного чемпионата Европы — 2023 россиянин Чеэрав Ашалаев в шестираундовом бою в весе до 75 кг встретится с Шадири Мусой Бвоги (6-0, КО 4) из Уганды.