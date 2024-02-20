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Тренер Двалишвили: перед боем с Сехудо Мераб подрался со Стерлингом

Тренер Двалишвили: перед боем с Сехудо Мераб подрался со Стерлингом
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Рэй Лонго, тренер грузинского бойца смешанных единоборств Мераба Двалишвили, высказался о дружбе своего подопечного с американцем Алджамейном Стерлингом.

«Я считаю, что об этом будут говорить и в будущем как об одной из самых интересных историй в ММА. Эти два парня создали братство и не поддались всяким уговорам. Они не продались за $ 100 тыс., а поставили дружбу на первое место», — сказал Лонго в Anik & Florian Podcast.

Также Рэй рассказал, что между Мерабом и Алджамейном состоялся жёсткий спарринг перед UFC 298, где Двалишвили дрался с Генри Сехудо:

«Они буквально подрались с Алджо. Три раунда. И это было действительно жёстко. Они работали в маленьких перчатках. Так что для Мераба это был второй бой за вечер».

Напомним, Двалишвили победил Генри Сехудо единогласным судейским решением.

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