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Чемпион UFC пообещал нокаутировать Илию Топурию

Чемпион UFC пообещал нокаутировать Илию Топурию
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Шон О’Мэлли выразил уверенность, что сможет нокаутировать обладателя титула в полулёгком весе Илию Топурию (Испания), который недавно победил представителя Австралии Александра Волкановски.

«Это парень может изменить вашу жизнь, и это действительно пугает. Илия победил нокаутом величайшего полулегковеса во втором раунде. Я нокаутировал величайшего бойца легчайшего веса во втором раунде. Если честно, понятия не имею, желают ли болельщики увидеть мой бой с Мерабом Двалишвили. Думаю, они просто ненавидят мою уверенность в том, что я выйду и нокаутирую Илию», — сказал О’Мэлли на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Ранее О’Мэлли назвал имена потенциальных соперников.

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