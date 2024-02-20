Двалишвили объяснил, почему разговаривал с Цукербергом во время удушения Сехудо

Грузинский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Мераб Двалишвили рассказал, почему весело общался с миллиардером Марком Цукербергом во время поединка с Генри Сехудо на турнире UFC 298. Цукерберг присутствовал на спортивном мероприятии в качестве болельщика в первых рядах.

«Во время раундов Марк несколько раз говорил мне: «Осталось 30 секунд». Он был моим четвёртым угловым. А затем, когда я проводил на Сехудо удушающий приём, я посмотрел в сторону Марка. И в тот момент мне было слишком весело. Может быть, мне стоило больше сосредоточиться, чтобы финишировать его. Это был хороший позитивный разговор», — сказал Двалишвили на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Фото: Скриншот трансляции

Напомним, Двалишвили победил Генри Сехудо единогласным судейским решением.