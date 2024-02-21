Камил Гаджиев оценил дебют Дани Милохина в боксе

Глава промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о дебюте известного российского блогера Дани Милохина в боксе.

«Даня Милохин — русский Джейк Пол? Думаю, да, но нужно понимать, что Джейка Пола знает весь мир, а Даню Милохина хорошо знают в России. И все-таки российский блогер — это одно, а мировой блогер — это другое. Но он живет в Дубае, наверняка там уже аудиторию подсобрал. То есть бои Дани Милохина станут явлением, безусловно. И причем драться он будет неплохо. Потому что я его знаю, он приходил к нам на хоккей. Хороший, крепкий парень с непростым детством, от этого, наверное, еще крепче стал. Поэтому собирать он будет, и денежки будут ему платить, и просмотры будут. Мне кажется, что он выбрал как раз правильный путь, и энергии на это на 2-3 года хватит. Плюс он еще наверняка будет продолжать петь, шуметь и так далее», – сказал Камил на своем канале в Youtube.

Напомним, 16 февраля в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) Даня Милохин встречался с представителем Индии Аджмалом Ханом и победил его техническим нокаутом в первом раунде. Для россиянина тот бой стал дебютным в боксе.