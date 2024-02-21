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Мухаммад Мокаев назвал любимого бойца UFC

Мухаммад Мокаев назвал любимого бойца UFC
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Британский боец UFC Мухаммад Мокаев ответил на вопрос по поводу любимого бойца промоушена, который выступает в данный момент. По словам Мокаева, им является американец Тони Фергюсон.

«Не уверен, что он всё ещё активен, но это Тони Фергюсон», — написал Мокаев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке Фергюсон встречался с представителем Великобритании Пэдди Пимблеттом. Бой проходил в декабре прошлого года и завершился в пользу Пимблетта единогласным решением судей. Для Тони то поражение стало седьмым подряд. В общей сложности на его счету 25 побед и 10 проигрышей.

Ранее Фергюсон говорил, почему ненавидит бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова.

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