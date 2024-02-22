Хулио Сезар Чавес ответил, избегает ли Канело боя с Бенавидесом

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях, легендарный мексиканец Хулио Сезар Чавес заступился за звёздного соотечественника Сауля Альвареса, обвиняемого в нежелании драться со своим обязательным претендентом американцем Дэвидом Бенавидесом (27-0, 23 KO).

«Кто бы ни стал соперником Сауля, это хороший выбор. Я не знаю, избегает ли он Бенавидеса. Он никого не избегает. Это всего лишь этапа. Рано или поздно ему придётся сразиться с Бенавидесом, этот поединок хотят увидеть все.

Достижения Канело невероятны. Я не могу говорить плохо о нём, поскольку он всегда очень уважительно относился ко мне. Он заслужил всё, что заработал. И он имеет право драться с тем, с кем захочет», — приводит слова Чавеса издание BoxingScene.