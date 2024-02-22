Вадим Немков — Бруно Каппелоцца: когда бой, где смотреть трансляцию

24 февраля в Саудовской Аравии состоится турнир по смешанным единоборствам «PFL против Bellator», участие в котором примет известный российский боец Вадим Немков. Противостоять Немкову будет представитель Бразилии Бруно Каппелоцца.

Спортивное шоу начнётся в 20:00 мск. Посмотреть трансляцию турнира можно будет на платформе OKKO. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия, в которой отразит все главные события вечера. Ожидается, что Немков и Каппелоцца выйдут в октагон не ранее 02:00 мск.

В общей сложности в смешанных единоборствах Вадим одержал 16 побед и потерпел два поражения. Ещё один поединок с участием россиянина был признан несостоявшимся. На счету Бруно в ММА 15 побед при шести поражениях. Также один бой в его активе признали несостоявшимся.