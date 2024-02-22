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PFL против Bellator: Бруно Каппелоцца – Вадим Немков, дата и время, полный кард, где смотреть, онлайн-трансляция, лайв

Немков оформит нокаут, у бразильца нет шансов. Где смотреть турнир «PFL против Bellator»
Сергей Сорокин
«PFL против Bellator»: превью турнира
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Вадим начинает путь за Нганну, обидчик Фёдора сражается за объединённый пояс.

Дата и время турнира «PFL против Bellator»

24 февраля в Саудовской Аравии состоится турнир по смешанным единоборствам «PFL против Bellator», где запланировано противостояние чемпионов двух организаций. Но особый интерес фанатов из России вызывает поединок, в котором сойдутся Вадим Немков и Бруно Каппелоцца.

PFL 2024. PFL vs. Bellator, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Бруно Каппелоцца - Вадим Немков
25 февраля 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Бруно Каппелоцца
Не началось
Вадим Немков

А в главном событии вечера обидчик Фёдора Емельяненко, печально известный нашим болельщикам Райан Бейдер встретится с обидчиком нашего же Дениса Гольцова Ренаном Феррейрой.

Турнир стартует в 20:00 мск.

Прямая трансляция боя Бруно Каппелоцца – Вадим Немков

Посмотреть трансляцию турнира «PFL против Bellator» можно на платформе OKKO. А «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира, в которой отразит все главные события вечера.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в Okko.

Полный кард турнира «PFL против Bellator»

Малик Басахел – Винисиус Перейра;

Бьяджо Али Уолш – Эммануэль Паласио;

Абдулла Аль-Катани – Эдукондал Рао;

Кларесса Шилдс – Келси ДеСантис;

Габриэль Алвес Брага – Аарон Пико;

Рэй Купер III – Джейсон Джексон;

Клэй Коллард – Эй Джей Макки;

Тиаго Сантос – Йоэль Ромеро;

Бруно Каппелоцца – Вадим Немков;

Хесус Пинедо – Патрисио Фрейре;

Импа Касанганай – Джонни Эблин;

Ренан Феррейра – Райан Бейдер.

Материалы о турнире «PFL против Bellator»

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Прогноз на бой Бруно Каппелоцца – Вадим Немков

Своим прогнозом на поединок поделился российский боец Валентин Молдавский.

«Сборы в горах у нас прошли хорошо. Вадим хорошо себя чувствует в новой весовой категории. У него осталась та же скорость, а физухи набрал больше. Думаю, в такой форме он спокойно выиграет у Каппелоццы. В борьбе мне было с ним очень легко раньше, когда он начинал сбрасывать вес, потому что я просто сминал его физически, а сейчас такого нет. Он сам хорошо всё контролирует. Даже если его держишь, он встаёт. Манера боя у него в другой весовой чуть-чуть поменялась, но он такой же выносливый и теперь бьёт мощнее. Сейчас он стал даже больше меня», — цитирует Молдавского MMA.Metaratings.ru.

А президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о перспективах российского бойца встретиться с Фрэнсисом Нганну в объединённой лиге.

«Шансы равны нулю. Тут вопрос не в Вадике. Я считаю, что он мог бы подраться с Фрэнсисом. Но просто посмотрите, что происходит в карьере Нганну. Он сейчас является восходящей звездой бокса. Посмотрите на то, какие у него гонорары. За бой с Джошуа он, по-моему, получит $ 20 млн. Мы же понимаем, как устроен человек. Тот же Магомед Исмаилов, да и любой другой боец. Здесь вопрос теперь к PFL. Как они собрались мотивировать Нганну на бой против Немкова? Это сколько он должен получить? Я в этот бой не верю», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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