Иан Гарри: я ударю Колби так сильно, что он больше никогда не заговорит

Ирландский боец смешанных единоборств Иан Гарри сказал, что хочет в следующем поединке встретиться с бывшим временным чемпионом UFC в полусреднем весе Колби Ковингтоном.

«Я заставлю Колби Ковингтона замолчать. Я ударю его так сильно, что он больше никогда не заговорит. И когда он проиграет кому-то вроде меня, молодому перспективному бойцу, он скажет: «Хорошо, может быть, мне следует переосмыслить свою жизнь. Возможно, мне следует уйти в отставку. Этот парень надрал мне задницу, чего со мной никогда не было». Меня не волнует, где и когда мы будем драться, я знаю, что это произойдет.

Я точно знаю, что это масштабный бой, если подумать о том, какой он сейчас в рейтинге. Я победил больше соперников из топ-15, чем Колби Ковингтон. Его самая большая претензия на славу заключается в том, что он трижды дрался за титул чемпиона мира и всем проиграл. Так что я считаю, что Колби по-прежнему пользуется большим уважением со стороны фанатов. Он по-прежнему популярный. У него много фанатов. Он очень хороший спортсмен. Он ускоряет темп и отлично борется, но он не стоит и десятой части того спортсмена, которым я являюсь. У него нет той техники, которая есть у меня. У него нет такого мышления, как у меня.

Этот парень шутник и клоун. UFC собирались его уволить, пока он не надел фальшивый образ, о котором все знают. Он пантомима. Но я точно знаю, что я — самый большой бой, который ему предстоит получить. Он не собирается драться с Камару Усманом. Он не будет драться с Шавхатом, он не будет драться с Белалом, потому что все они для него ужасные соперники.

Я ударник. Бой ударник против борца имеет смысл. Меня также не тестировали против элитного американского борца в дивизионе, так что назовите мне парня в дивизионе, который, возможно, лучший в этом. Позвольте мне показать миру, насколько я лучше его. Позвольте мне сделать это за пять раундов. Позвольте мне сделать это на крупном главном событии или совместном событии в Ирландии на турнире, где главным событием будет бой Конора МакГрегора и Майкла Чендлера, когда бы оно ни состоялось.

Но я обещаю вам сейчас, я положу Колби Ковингтона лицом вниз на настил, нокаутирую ли я его или задушу до потери сознания. Меня не волнует, как это произойдет, я знаю, что это произойдет. Он никогда, никогда, никогда не будет так хорош, как я. И я просто знаю, что для него нет более серьезного боя. Я — самое известное имя, с которым он может соревноваться», — сказал Иан Гарри на на YouTube-канале передачи MMA Hour.