Топурия прокомментировал возможный переход Мбаппе в «Реал» по окончании сезона

Новый чемпион лиги UFC в полулёгком весе, испанский боец смешанных единоборств грузинского происхождения Илия Топурия высказал своё отношение к потенциальному трансферу французского форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Килиан Мбаппе в «Реале»? Добро пожаловать. Ему повезло играть за лучший клуб в мире», — приводит слова Топурии Madrid Zone.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный на пять лет.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В этом сезоне форвард провёл 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

Материалы по теме Чемпион UFC Илия Топурия выбрал трёх соперников для следующего боя

«Реал», вероятно, анонсировал переход Килиана Мбаппе: