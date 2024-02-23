В Мексике открылся новейший спортивный комплекс UFC PI Mexico

Генеральный директор UFC Дана Уайт вместе с другими руководителями Хантером Кэмпбеллом, Лоуренсом Эпштейном, Данканом Френчем и несколькими бойцами, включая действующих чемпионов Алексу Грассо и Александра Пантожу, приняли участие в мероприятии, посвящённом открытию нового спортивного комплекса UFC Perfomance Institute Mexico.

«‎Это было моей мечтой в течение очень долгого времени начиная с 2001 года. Я просто говорил этим ребятам, чтобы они ходили по залам, смотрели на тренажёрный зал – это невероятное сооружение потрясает. Я давно этого хотел, поэтому я очень взволнован. Спасибо всем, кто помог этому случиться.

Первый объект мы построили в Лас-Вегасе, затем в Китае, и теперь мы здесь. С каждым разом залы наших комплексов становятся всё лучше и лучше, и лучше. Теперь вы можете честно сказать, что мексиканский комплекс, без сомнения, является лучшим спортивным залом в UFC. Это невероятное место. По мере того, как мы продолжаем строить и учиться, мы становимся лучше», — цитирует Уайта портал MMAJunkie.