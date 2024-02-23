Флойд Мейвезер показал коллекцию из дорогих сумок на каждый день. Фото

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный непобеждённый американец Флойд Мейвезер-младший разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал свою коллекцию сумок Louis Vuitton.

«Семь разных сумок для семидневного путешествия. Какой ваш любимый цвет?» — написал Мейвезер.

Фото: Из личного архива Флойда Мейвезера

Напомним, Мейвезер завершил карьеру в 2017 году. Всего на его счету в профессиональной карьере 50 боёв (27 – нокаутом) и ни одного поражения. За 21 год выступлений американец победил в 24 боях за мировые титулы, а также одолел 24 действующих/бывших чемпионов мира. В настоящий момент прославленному боксёру 46 лет. Отметим, что завтра, 24 февраля, у Флойда день рождения.

Ранее сообщалось, что Флойд заплатил более $ 1 млн за люксовую ложу на Супербоуле.