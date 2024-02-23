Турнир PFL vs. Bellator: когда пройдёт, кто из россиян участвует, где смотреть

Завтра, 24 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт турнир по смешанным единоборствам «PFL против Bellator», в главном событии которого встретятся Райан Бейдер и Ренан Феррейра. Единственным российским участником спортивного мероприятия стал Вадим Немков. Противостоять ему будет боец из Бразилии Бруно Каппелоцца.

Турнир стартует в 20:00 по московскому времени. Основной кард начнётся примерно в 23:00 мск. Увидеть эфир спортивного шоу можно будет на платформе Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мероприятия, в которой отразит все ключевые события вечера. Ожидается, что Немков и Каппелоцца выйдут в октагон не ранее 2:00 мск.

Ранее Немков и Каппелоцца приняли участие в церемонии взвешивания: Вадим показал на весах 108 кг, вес Бруно составил 107,05 кг.