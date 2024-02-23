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Сауль Альварес отказался драться с Дэвидом Бенавидесом за $ 55 млн

Сауль Альварес отказался драться с Дэвидом Бенавидесом за $ 55 млн
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Мексиканский боксёр и чемпион мира по версиям WBC, WBO, The Ring, WBA и IBF Сауль Альварес отклонил предложение со стороны менеджмента мексиканского проспекта и экс-чемпиона мира по версии WBC Дэвида Бенавидеса организовать бой, за который ему будет выплачен гонорар в размере $ 55 млн.

Также уточняется, что Альваресу был предложен процент с платных продаж просмотров поединка, однако он не согласился и отказался от предложения.

Напомним, последний раз Сауль Альварес выходил в ринг последний раз 30 сентября 2023 года. Его соперником был Джермелл Чарло. Бой завершился победой единогласным решением судей в пользу Сауля Альвареса.

Дэвид Бенавидес идёт с рекордом 28 побед, из которых 24 были одержаны нокаутом, и 0 поражений. Последний раз он дрался с Деметриусом Андраде 25 ноября 2023 года. Тогда бой завершился досрочной победой Бенавидеса ввиду того, что его соперник отказался продолжать бой.

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