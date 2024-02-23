Тони Фергюсон заявил, что не собирается завершать карьеру

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон заявил, что не собирается на данный момент завершать карьеру профессионального бойца смешанных единоборств.

«У меня есть трофеи, у меня рекорд по количеству побед, у меня рекорд по поражениям, у меня есть бонусы за «Бой вечера», «Бой года», я получил все эти премии и, чёрт возьми, выполнил всё, что мог. Итак, было трудно разобраться, вернуться и сыграть в игру снова, чтобы понять, что я тут делаю, но в игре всегда есть что-то, что вы можете понять по-другому или улучшить. То, где я нахожусь, это круто, потому что мне нужна была пощёчина после этих двух операций (имеются в виду операции на крестообразных связках. — Прим. «Чемпионата»). Я получил пощёчину, вернулся и налажал с Петтисом, но я сделал это и дрался на турнире, где меня лишили пояса, но им следовало лишить Конора, тогда я был бы чемпионом.

Я уже член Зала славы, чувак. Они уже это знают. Я не ухожу на пенсию. Каждый раз, когда мне причиняют боль, я возвращаюсь мстить за это, потому что, как я уже сказал, за это нужно получить пощёчину, потому что единственный человек, который сделает это за нас, — это мы сами. Никто не будет говорить нам: «Чёрт возьми, нужно это делать», — цитирует Фергюсона портал MMA Fighting.