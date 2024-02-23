Перейра сообщил о желании потренироваться вместе с Адесаньей

Чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра высказался о своём противостоянии с бывшим обладателем титула UFC в среднем дивизионе новозеландцем Исраэлем Адесаньей.

«Думаю, что мы с Исраэлем могли бы потренироваться вместе. Мы оба опытные парни, у нас похожие стили высококлассных ударников, мы могли бы дополнить друг друга в разных аспектах бойцовской игры. Если дело дойдёт до боя – хорошо, но за этот матч я больше не цепляюсь. Так что я бы потренировался с ним, сто процентов», – приводит слова бразильского спортсмена MMA News.

Напомним, ранее Алекс Перейра и Исраэль Адесанья провели по два боя в ММА и кикбоксинге, три из которых завершились в пользу бразильца.

Ранее Перейра не включил россиянина Магомеда Анкалаева в четвёрку лучших полутяжеловесов UFC.