Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Перейра сообщил о желании потренироваться вместе с Адесаньей

Перейра сообщил о желании потренироваться вместе с Адесаньей
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра высказался о своём противостоянии с бывшим обладателем титула UFC в среднем дивизионе новозеландцем Исраэлем Адесаньей.

«Думаю, что мы с Исраэлем могли бы потренироваться вместе. Мы оба опытные парни, у нас похожие стили высококлассных ударников, мы могли бы дополнить друг друга в разных аспектах бойцовской игры. Если дело дойдёт до боя – хорошо, но за этот матч я больше не цепляюсь. Так что я бы потренировался с ним, сто процентов», – приводит слова бразильского спортсмена MMA News.

Напомним, ранее Алекс Перейра и Исраэль Адесанья провели по два боя в ММА и кикбоксинге, три из которых завершились в пользу бразильца.

Ранее Перейра не включил россиянина Магомеда Анкалаева в четвёрку лучших полутяжеловесов UFC.

Материалы по теме
Алекс Перейра не включил Магомеда Анкалаева в четвёрку сильнейших полутяжеловесов UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android