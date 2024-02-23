Фергюсон вспомнил, как команда Хабиба пыталась запугать его семью

Популярный американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон вспомнил инцидент с участием бывшего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, произошедший в 2017 году перед турниром UFC 209 в Лас-Вегасе (США). На том ивенте Хабиб и Тони должны были провести бой.

«Команда Хабиба окружила мою семью, когда мы регистрировались в отеле. Они окружили нас, и тогда я сказал: «Ну, смотрите: я возьму вот этих пятерых ублюдков». В итоге эти ребята ушли от нас, а мы переехали в другой отель», — заявил Фергюсон в подкасте JAXXON.

Ранее руководство UFC несколько раз пыталось организовать поединок между Тони Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым. Однако каждый раз их поединок по разным причинам срывался.

Напомним, профессиональный рекорд Хабиба Нурмагомедова в смешанных единоборствах составляет 29-0. Россиянин завершил свою карьеру в боях в 2020 году.