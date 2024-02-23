«Я чуть не умер». Фергюсон — о весогонке перед боем с Гэтжи

Известный американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон рассказал о весогонке перед поединком со своим соотечественником Джастином Гэтжи в 2020 году.

«Я делал вес, когда Хабибер сбежал домой во время пандемии. Но я всё равно разъелся. Это было очень круто. В ту ночь я съел всё, что было в моей академии: чипсы, печенье, энергетики. Всё, что можно представить. Я весил 83 кг, а в пятницу весил уже 70 кг. Я чуть не умер. Это было чем-то вроде саморазрушения. Я всегда усложняю себе жизнь. Не знаю почему, всегда был таким. Я просто говорил: «К чёрту, сделаю это», − сказал Фергюсон в подкасте JAXXON.

Напомним, в апреле 2020 года Фергюсон должен был сразиться с бывшим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым. Но из-за пандемии коронавируса их сражение сорвалось. В мае того же года Тони техническим нокаутом в пятом раунде проиграл Гэтжи.