Стерлинг: Топурия может долгое время быть чемпионом, если захочет

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории американец Алджамейн Стерлинг высказался о новоиспечённом чемпионе UFC в полулёгком дивизионе Илии Топурии.

«Думаю, Топурия может долгое время быть чемпионом, если захочет. Такой стиль сложно превзойти – что вы будете делать? Илия умеет бороться, это сложный матч для любого бойца. Даже для меня, если у меня будет возможность подраться с ним.

Возможно, титульный бой достанется мне. Я смотрю на этот матч и понимаю, что предстоит тяжёлая работа. Просто говорю вам максимально честно. Я знаю, что у меня есть удар, но иногда главное не то, насколько сильно ты можешь ударить, а то, какой удар ты можешь выдержать», – сказал Стерлинг на своём канале в YouTube.

Напомним, 18 февраля на турнире UFC 298 Топурия во втором раунде нокаутировал Александра Волкановски и стал чемпионом UFC в полулёгкой весовой категории.