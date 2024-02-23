Илия Топурия нанесёт первый удар по мячу в матче «‎Реал» Мадрид — «‎Севилья»

Действующий чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия, представляющий Испанию и Грузию, нанесёт символический первый удар по футбольному мячу в матче между командами «‎Реал» Мадрид и «‎Севилья». Об этом сообщает испанское агентство Mundo Deportivo.

Напомним, что в последнем поединке на турнире UFC 298 18 февраля 2024 года Илия Топурия встретился с австралийским бойцом македонского происхождения Александром Волкановски, где на кону стоял титул чемпиона UFC в полулёгком весе. Поединок завершился победой Илии Топурии нокаутом во втором раунде. В своём активе Илия Топурия имеет 15 побед, из которых 13 он одержал досрочно, и 0 поражений. Недавно в UFC также был подписан его брат Александр, который выступает в том же дивизионе, что и Илия — полулёгком.