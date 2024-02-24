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Тренер Стрикленда выразил заинтересованность в организации боя с Уиттакером

Тренер Стрикленда выразил заинтересованность в организации боя с Уиттакером
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Тренер Шона Стрикленда Эрик Никсик выразил заинтересованность в организации поединка между его подопечным и Робертом Уиттакером.

«Это отличный бой. Я по-прежнему считаю, что Роберт — самый талантливый боец в этом дивизионе, по моему мнению. Я думаю, что у него больше всего навыков и он самый опасный. Я всегда был большим поклонником Роберта Уиттакера. Я позаимствовал у него много техник, вещей, которые он сделал.

Я видел, как он в раздевалке разминался, делал вещи, которые я занёс к себе в тренировочную программу и принял по уважительной причине.Думаю, что он один из лучших средневесов, когда-либо занимавшихся этим спортом, и я думаю, если бы не Исраэль Адесанья, Роберт Уиттакер держал бы этот пояс в течение длительного периода времени.

Итак, Шон находится в положении, когда он может максимизировать свою ценность в той ситуации, в которой он находится, тогда почему бы и нет? Почему бы не пойти драться? Он не получил особых повреждений, кроме боя с Алексом Перейрой, поэтому он относительно здоров. Он всё ещё в зале, он всё ещё усердно тренируется и делает всё, что должен», — сказал Эрик Никсик в интервью порталу MMAJunkie.

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