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25-летний Райан Гарсия назвал сумму, которую заработал за карьеру в боксе

25-летний Райан Гарсия назвал сумму, которую заработал за карьеру в боксе
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Звёздный американский боксёр Райан Гарсия (24-1, 20 KO) назвал сумму, которую он заработает за профессиональную карьеру с учётом поединка с соотечественником Девином Хейни (31-0, 15 KO), который состоится 21 апреля.

«Мне 25 лет, и после этого боя я заработаю 80-100 миллионов долларов. Если ты сделал это к 25 годам, то разве можно считать тебя проигравшим?» — сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу Jack Alter.

Гарсия дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го сразился за временный титул WBC, нокаутировав британца Люка Кэмпбелла. В апреле 2023 года Гарсия потерпел первое поражение, уступив нокаутом (удар по корпусу) непобеждённому чемпиону мира в трёх весовых категориях соотечественнику Джервонте Дэвису.

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