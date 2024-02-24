25-летний Райан Гарсия назвал сумму, которую заработал за карьеру в боксе

Звёздный американский боксёр Райан Гарсия (24-1, 20 KO) назвал сумму, которую он заработает за профессиональную карьеру с учётом поединка с соотечественником Девином Хейни (31-0, 15 KO), который состоится 21 апреля.

«Мне 25 лет, и после этого боя я заработаю 80-100 миллионов долларов. Если ты сделал это к 25 годам, то разве можно считать тебя проигравшим?» — сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу Jack Alter.

Гарсия дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го сразился за временный титул WBC, нокаутировав британца Люка Кэмпбелла. В апреле 2023 года Гарсия потерпел первое поражение, уступив нокаутом (удар по корпусу) непобеждённому чемпиону мира в трёх весовых категориях соотечественнику Джервонте Дэвису.