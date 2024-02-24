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Вагаб Вагабов одержал победу над Иваном Штырковым в главном бою RCC 18

Вагаб Вагабов одержал победу над Иваном Штырковым в главном бою RCC 18
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Вагабом ВагабовЗавершился главный поединок турнира RCC 18 в Тюмени, прошедший по правилам Fair Fight Extreme — кикбоксингу в маленьких перчатках.

Именитый российский боец смешанного стиля Иван Штырков встретился с чемпионом AMC Fight Nights в полутяжёлом весе (до 93 кг) соотечественником Вагабом Вагабовым.

Победу единогласным судейским решением по итогам трёх раундов одержал Вагаб Вагабов.

В своём последнем бою правилам MMA, состоявшемся на RCC 13 в декабре 2022 года, Штыров одолел судейским решением казахстанца Асылжана Бакытжанулы.

Вагабов на AMC Fight Nights 113 в июле 2022 года победил техническим нокаутом в четвёртом раунде соотечественника Давида Бархударяна.

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