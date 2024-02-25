Немков «задушил» Каппелоццу на турнире PFL vs Bellator

Завершился поединок турнира PFL vs Bellator в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Вадим Немков (16-2) встретился с бразильцем Бруно Каппелоццой (14-6).

Победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Немков. Отметим, что поединок стал для россиянина дебютным в рамках тяжёлого веса.

Вадиму Немкову 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году и в августе 2017-го впервые подрался в американском промоушене Bellator.

В августе 2020 года Немков сразился за титул Bellator с американцем Райаном Бейдером, досрочно остановив его во втором раунде, после чего провёл четыре защиты против американцев Фила Дэвиса и Кори Андерсона, литовца Джулиуса Энгликаса и кубинца Йоэля Ромеро.