Бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 237

Стало известно, кто из бойцов, принявших участие в турнире UFC Fight Night 237, получил бонусы по итогам вечера.

Бонус за лучший бой вечера получил поединок между мексиканским бойцом Дэниелом Зеллхубером и аргентинским бойцом Франсиско Прадо. Поединок завершился победой Зеллхубера единогласным решением судей. Оба бойца получат по $ 50 тыс.

Бонус за лучшее выступление вечера получили Брайан Ортега и Мануэль Торрес. Обоим бойцам будут выплачены бонусы в размере $ 50 тыс. Напомним, что Ортега победил Яира Родригеса удушающим приёмом «ручной треугольник». Это была его первая победа с 18 октября 2020 года. В свою очередь, Мануэль Торрес одержал блестящую победу над представителем Шотландии Крисом Данканом, которого он «задушил».