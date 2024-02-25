Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 237

Бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 237
Комментарии

Стало известно, кто из бойцов, принявших участие в турнире UFC Fight Night 237, получил бонусы по итогам вечера.

Бонус за лучший бой вечера получил поединок между мексиканским бойцом Дэниелом Зеллхубером и аргентинским бойцом Франсиско Прадо. Поединок завершился победой Зеллхубера единогласным решением судей. Оба бойца получат по $ 50 тыс.

Бонус за лучшее выступление вечера получили Брайан Ортега и Мануэль Торрес. Обоим бойцам будут выплачены бонусы в размере $ 50 тыс. Напомним, что Ортега победил Яира Родригеса удушающим приёмом «ручной треугольник». Это была его первая победа с 18 октября 2020 года. В свою очередь, Мануэль Торрес одержал блестящую победу над представителем Шотландии Крисом Данканом, которого он «задушил».

Материалы по теме
Брайан Ортега победил сабмишеном Яира Родригеса на UFC Fight Night 237
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android