Кто главный российский тяжеловес прямо сейчас?

«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос, кто является главным российским тяжеловесом прямо сейчас.

В этот опрос включены следующие кандидаты: Анатолий Малыхин, Сергей Павлович, Александр Волков и Вадим Немков.

Анатолий Малыхин в последнем поединке, который состоялся в конце июня прошлого года, встречался с Арджаном Бхулларом и победил его техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом, Анатолий стал новым чемпионом One в тяжёлой весовой категории. Ранее он обладал лишь временным поясом в данном дивизионе. В общей сложности на счету Малыхина 13 побед в 13 поединках в ММА.

Сергей Павлович последний поединок проводил с представителем Великобритании Томом Аспиналлом. Бой состоялся в ночь с 11 на 12 ноября мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 295 в Нью-Йорке (США). Бойцы сражались за временный титул организации в тяжёлом весе. Противостояние завершилось досрочной победой британца, которую он добыл нокаутом в первом раунде. Рекорд Павловича — 18-2.

Александр Волков в последнем поединке, проходившем в ночь с 9 на 10 сентября прошлого года в Сиднее (Австралия), встречался с местным бойцом Таем Туивасой. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом. Рекорд Волкова — 37-10.

Вадим Немков дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году и в августе 2017-го впервые подрался в американском промоушене Bellator. В 2020 году Немков завоевал титул Bellator, досрочно победив американца Райана Бейдера. После этого Немков четыре раза защищал титул. Его рекорд — 17-2.