Кевину Джонсону подарили сертификат на квартиру в Самаре

Американский профессиональный боксёр, ранее получивший российское гражданство, Кевин Джонсон получил сертификат на квартиру в Самаре. Об этом было объявлено на турнире в Москве.

После этого Джонсон поприветствовал самарцев на русском языке и сказал: «Самара, я дома».

Напомним, в минувшие выходные прошёл бой по правилам бокса в ММА‑перчатках между ирландцем Шоном Тёрнером и Кевином Владимировичем Джонсоном. Поединок завершился победой россиянина техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Отметим, что для Джонсона это первый бой под российским флагом. 44‑летний спортсмен родился в США и получил паспорт гражданина РФ в январе этого года.

Кевину Джонсону 44 года. За профессиональную карьеру американец принял участие в 60 поединках, в которых одержал 36 побед (20 — нокаутом) и потерпел 22 поражения. Ещё два боя с его участием завершились вничью. В 2009 году Джонсон сразился за титул WBC, но уступил украинцу Виталию Кличко.