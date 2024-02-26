Иван Емельяненко: скинули видео, как Хейбати обзывает меня неприемлемыми словами

Российский боец Иван Емельяненко, брат прославленных Александра и Фёдора Емельяненко, отреагировал на ряд обращений со стороны своего соперника иранца Али Хейбати.

«Мне скинули видео, как он обзывает меня неприемлемыми словами. Но не было такого, чтобы вывести меня из себя. Вот и сказал, что за сказанное надо отвечать в бою. А дополнительные тренировки ему вряд ли помогут», — заявил Иван Емельяненко на пресс-конференции URAL FC.

Иван Емельяненко и Али Хейбати проведут поединок 1 марта в рамках турнира Ural FC 6. Противостояние пройдёт по правилам бокса в ММА-перчатках.

Напомним, Иван дебютировал в смешанных единоборствах в конце мая 2023 года, победив Алексея Леденёва. В октябре Емельяненко-младший одержал вторую победу в MMA. Иван встречался с Юрием Рябым и одолел его судейским решением.