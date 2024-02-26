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Отец Фьюри — об Усике: все, кто считает, что раздутый средневес победит, забудьте об этом

Отец Фьюри — об Усике: все, кто считает, что раздутый средневес победит, забудьте об этом
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Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, высказался о предстоящем поединке сына с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.

«Все эти люди, которые поддерживают Усика, которые считают, что он сделает свою работу, должны услышать вот что – он не справится со своей работой. Тайсон настроен, и мы, Фьюри, процветаем на негативе. Все, кто считает, что раздутый средневес победит, забудьте об этом. Я буду рад увидеть Усика в мае. Тайсон будет готов», — приводит слова Фьюри издание Free Bets.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.

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