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ESPN: Сауль Альварес разорвал сотрудничество с PBC

ESPN: Сауль Альварес разорвал сотрудничество с PBC
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и бывший лидер рейтинга pound-for-pound мексиканец Сауль Альварес (60-2-2, 39 KO) разорвал сотрудничество с компанией PBC, сообщает ESPN.

О причинах не сообщается. Напомним, ожидалось, что Альварес вернётся на ринг в мае и сразится с непобеждённым чемпионом в двух весовых категориях американцем Джермаллом Чарло.

По информации ESPN, следующий бой Канело может провести на DAZN. В качестве же вероятных соперников называются мексиканец Хайме Мунгия и американец Эдгар Берланга.

В своём последнем бою, состоявшемся в сентябре, Альварес победил единогласным решением абсолютного чемпиона в первом среднем весе (до 69,9 кг) американца Джермелла Чарло.

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