Джошуа ответил, почему отказался драться с Хрговичем и Чжилэем

Двукратный чемпион мира британец Энтони Джошуа ответил, почему не согласился встречаться с профессиональными боксёрами в своём предстоящем бою, который состоится в марте.

Напомним, изначально считалось, что Джошуа сразится с Чжаном Чжилэем или Филипом Хрговичем, однако его соперником стал звёздный камерунский MMA-боец Фрэнсис Нганну.

«Я хотел сражаться за чемпионство. Я хотел привести свою карьеру к чемпионству. И это по-прежнему путь к чемпионству. Нганну – боксёр, и я должен его победить. И когда я выиграю, я перейду к борьбе за звание чемпиона мира», — приводит слова Джошуа DAZN.

Джошуа в своём последнем бою, состоявшемся в декабре, досрочно остановил шведа Отто Валлина.