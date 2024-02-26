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Джошуа ответил, почему отказался драться с Хрговичем и Чжилэем

Джошуа ответил, почему отказался драться с Хрговичем и Чжилэем
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Двукратный чемпион мира британец Энтони Джошуа ответил, почему не согласился встречаться с профессиональными боксёрами в своём предстоящем бою, который состоится в марте.

Напомним, изначально считалось, что Джошуа сразится с Чжаном Чжилэем или Филипом Хрговичем, однако его соперником стал звёздный камерунский MMA-боец Фрэнсис Нганну.

«Я хотел сражаться за чемпионство. Я хотел привести свою карьеру к чемпионству. И это по-прежнему путь к чемпионству. Нганну – боксёр, и я должен его победить. И когда я выиграю, я перейду к борьбе за звание чемпиона мира», — приводит слова Джошуа DAZN.

Джошуа в своём последнем бою, состоявшемся в декабре, досрочно остановил шведа Отто Валлина.

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