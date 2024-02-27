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«Это монстр». Тим Цзю назвал бойца, способного побить Сауля Альвареса

«Это монстр». Тим Цзю назвал бойца, способного побить Сауля Альвареса
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Чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю назвал бойца, который, по его мнению, способен победить действующего абсолютного чемпиона во втором среднем дивизионе (до 76,2 кг) мексиканца Сауля Альвареса.

«Канело – Бенавидес? Я большой поклонник Бенавидеса, это настоящий монстр, просто зверь. Если они подерутся, я буду склоняться к Бенавидесу», — сказал Цзю в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Дэвиду Бенавидесу 26 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2013 года. В сентябре 2017-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBC, однако позже был дисквалифицирован на год из-за употребления наркотиков.

В сентябре 2019 года Бенавидес стал двукратным чемпионом мира, но лишился титула в первой же защите, не сумев уложиться в лимит второго среднего веса (до 76,2 кг).

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