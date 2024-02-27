Василевский: Милохин молодец, но там нет спорта. Он побил блогера

Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский высказался о звёздном блогере Дане Милохине, дебютировавшем на профессиональном ринге.

«Взять того же Даню Милохина. Он блогер. Ничего плохого он в своих видео не делал. А то, что сейчас Даня оказался в боксе – это не плохо. Его молодая аудитория никуда не делась. И она видит, что кумир постоянно тренируется, выступает. Это же хороший пример.

Я больше возмущался, что это воспринимают так, будто он побил Мейвезера или Бивола. Даня молодец, тренировался, сделал из этого хайп. Но в этом нет спорта. В этом есть медиа-история. Он побил такого же блогера. Я против того, чтобы рассматривать эту историю в контексте спорта. Она больше для медиа. Нужно, чтобы люди это не путали. Это пропаганда здорового образа жизни. Но это далеко от спорта. А так, молодец парнишка, пусть хайпует в ринге. Давайте говорить про него, смотреть», — сказал Василевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Сорокину.