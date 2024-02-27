Василевский рассказал, почему не выступает по правилам ММА

Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский объяснил, почему в последнее время не дерётся по правилам MMA.

«Я по MMA уже давно не выступаю. У меня произошла травма колена. Я не делал операцию, мои связки не надёжны. Поэтому я не хочу усугублять. Мне хватает на бокс и физические нагрузки. Но бороться опасно. Там есть положения, где травма может дать о себе знать, усугубиться.

И второе, подготовка по MMA более сложная. А у меня сейчас нет такой возможности. Я сейчас плотно занимаюсь работой на телевидении. Вся моя жизнь погружена в съёмки", — сказал Василевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Сорокину.