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Василевский: возможно, идею с российским флагом Милохину подкинули продюсеры

Василевский: возможно, идею с российским флагом Милохину подкинули продюсеры
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Шестикратный чемпион мира по самбо Вячеслав Василевский дал комментарий по поводу того, что блогер Даня Милохин вышел на свой дебютный бой с флагом России и под гимн Россйиской Федерации.

«99% того, что делает Даня и другие такие персонажи, это для зрителя, для контента, для хайпа. Абсолютно всё, а это – тем более. Он прекрасно понимал, что это будут обсуждать. Кто-то будет его обвинять, кто-то будет восхищаться. Возможно, эту идею вообще подкинули его продюсеры», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, 16 февраля в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) Даня Милохин встречался с представителем Индии Аджмалом Ханом и победил его техническим нокаутом в первом раунде. Для россиянина этот бой стал дебютным в боксе.

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