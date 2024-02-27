Александр Пантожа поделился мнением относительно реванша Морено и Ройвала

Действующий чемпион UFC в наилегчайшем весе Александр Пантожа поделился своим мнением касательно второго поединка между Брэндоном Морено и Брэндоном Ройвалом, который состоялся 25 февраля в Мехико.

«Я думаю, что все были готовы к победе Морено и нашему бою в Рио. Бой был очень равным, и тот факт, что Ройвал победил Морено спустя чуть больше двух месяцев после того, как я победил Ройвала по итогам пяти раундов. Это показывает, на каком уровне я нахожусь. Если UFC не провели никакого представления после турнира насчёт моего следующего боя, это ясно даёт понять, что они не заинтересованы в третьем поединке с Ройвалом на турнире UFC 301», — сказал Александр Пантожа в интервью порталу sherdog.com.