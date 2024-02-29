Ренан Феррейра надеется провести поединок с Фрэнсисом Нганну

Чемпион PFL в тяжёлом весе Ренан Феррейра изъявил желание провести поединок с Фрэнсисом Нганну как в ММА, так и в боксе.

«С тех пор, как Фрэнсис подписался в PFL, каждый хочет увидеть этот бой. Я интерпретировал его отношение после моего нокаута, как более уважительное. Думаю, Фрэнсис знал, что это была моя ночь, и он просто уважал это. Я не вижу другого боя, который имел бы смысл для нас обоих. Если он захочет добиться этого в боксе или ММА, для меня это не будет проблемой.

Фрэнсис – другой парень, очень сильный, нокаутёр, но я вижу, что он всё время идёт вперёд. Когда он дрался с таким парнем, как Сирил Ган, который быстрее и обладает отличной работой ног, Ган смог нанести ему пару хороших ударов. Я также двигаюсь быстро, но разница между мной и Ганом заключается в моей нокаутирующей силе. Конечно, это будет самый большой вызов в моей жизни, но искренне верю, что у меня больше нокаутирующей силы, и я смогу удивить Нганну», — сказал Ренан в интервью порталу sherdog.com.