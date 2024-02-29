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«Мне было вообще неинтересно». Хавьер Мендес — о турнире «PFL против Bellator»

«Мне было вообще неинтересно». Хавьер Мендес — о турнире «PFL против Bellator»
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Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг), россиянина Ислама Махачева, раскритиковал турнир «PFL против Bellator».

«Вообще никто не обсуждает эти бои. Это означает, что они не смогли привлечь внимание людей, не заставили о них говорить.

Когда мы говорим о двух соперничающих лигах, чемпионы против чемпионов, мы думаем, что это большое событие. Но оно не было таковым. Мне было вообще неинтересно смотреть этот турнир», — сказал Мендес на своём покдасте.

Турнир по смешанным единоборствам «PFL против Bellator» прошёл в ночь на 24 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В главном событии вечера американец Райан Бейдер встретился с представителем Бразилии Ренаном Феррейрой. Бой продлился один раунд и завершился победой бразильца нокаутом на 20-й секунде.

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