Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Майк Тайсон: Канело не хватает смелости встретиться с Бенавидесом

Майк Тайсон: Канело не хватает смелости встретиться с Бенавидесом
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный боксёр Майк Тайсон раскритиковал мексиканца Сауля «Канело» Альвареса за то, что тот избегает боя с непобеждённым временным чемпионом WBC американцем Дэвидом Бенавидесом.

«Не могу поверить… Канело отказался от $ 60 млн за бой с Бенавидесом. Дэвид – отличный боец. Канело настолько боится проиграть? Разве он не хочет подарить болельщикам этот бой? Ты не уважаешь наследие всех величайших мексиканских бойцов. Они дрались с лучшими из лучших, не ставя во главу фактор денег. Это позор для бокса, позор для Мексики.

Я бы на его месте принял бой с Бенавидесом и доказал миру, что являюсь сильнейшим бойцом. Канело талантлив, но ему, к сожалению, не хватает храбрости. Это позор», — приводит слова Майка Тайсона издание Marca.

Накануне Сауль Альварес разорвал контракт с промоутерской компанией Эла Хэймона Premier Boxing Champions, которая, по слухам, захотела пересмотреть финансовые условия в сторону уменьшения гонораров за бои.

Материалы по теме
Хулио Сезар Чавес ответил, избегает ли Канело боя с Бенавидесом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android