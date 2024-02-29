Майк Тайсон: Канело не хватает смелости встретиться с Бенавидесом

Легендарный боксёр Майк Тайсон раскритиковал мексиканца Сауля «Канело» Альвареса за то, что тот избегает боя с непобеждённым временным чемпионом WBC американцем Дэвидом Бенавидесом.

«Не могу поверить… Канело отказался от $ 60 млн за бой с Бенавидесом. Дэвид – отличный боец. Канело настолько боится проиграть? Разве он не хочет подарить болельщикам этот бой? Ты не уважаешь наследие всех величайших мексиканских бойцов. Они дрались с лучшими из лучших, не ставя во главу фактор денег. Это позор для бокса, позор для Мексики.

Я бы на его месте принял бой с Бенавидесом и доказал миру, что являюсь сильнейшим бойцом. Канело талантлив, но ему, к сожалению, не хватает храбрости. Это позор», — приводит слова Майка Тайсона издание Marca.

Накануне Сауль Альварес разорвал контракт с промоутерской компанией Эла Хэймона Premier Boxing Champions, которая, по слухам, захотела пересмотреть финансовые условия в сторону уменьшения гонораров за бои.