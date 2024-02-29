Команда Юбэнка-мл. выбирает ему в соперники Келла Брука или Жанибека Алимханулы

Промоутер Криса Юбэнка-младшего, Калле Зауэрланд, ведёт переговоры о возможном поединке с бывшим чемпионом мира в полусреднем весе Келлом Бруком и чемпионом IBF/WBO в среднем весе Жанибеком Алимханулы. Об этом сообщает BoxingNews24.

После победы техническим нокаутом в 10-м раунде над Лиамом Смитом в сентябрьском матче-реванше перед Юбэнком и его менеджментом стоит дилемма – выбрать денежный и относительно лёгкий бой против Келла Брука или рискнуть и выйти против непобеждённого Жанибека Алимханулы.

Болельщики склоняются в пользу боя с 30-летним бойцом из Казахстана (15-0, 10 КО), считающимся некоторыми лучшим средневесом на данный момент. Но Юбэнку-младшему в сентябре исполнится 35 лет, а за свою карьеру он дрался только с одним соперником мирового уровня, Джорджем Гроувсом, в 2018 году и проиграл ему. Таким образом, команда Юбэнка вполне может выбрать «изи-мани» бой с неактивным в последнее время 37-летним Бруком (40-3, 28 КО), тем более этот бой будет легко продать в Англии.