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«Сиди и не болтай!» Хамзат Чимаев обратился к подписчикам

«Сиди и не болтай!» Хамзат Чимаев обратился к подписчикам
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Непобеждённый боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился советом с подписчиками. Чимаев призвал тех, кто верит в свою силы, не бояться действовать; а тех, что сомневаются, не тратить время на разговоры.

«Веришь – делай, не веришь – тогда сиди на диване и не болтай!» — написал Чимаев.

В общей сложности на счету Чимаева 13 боёв в смешанных единоборствах (ММА), в каждом из которых он одерживал победы. Шесть раз спортсмен побеждал нокаутом. В последнем поединке, продлившемся всю дистанцию, Хамзат победил Камару Усмана решением большинства судей. В настоящий момент занимает 11-е место в рейтинге бойцов, выступающий в средней весовой категории.

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