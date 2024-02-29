«Сиди и не болтай!» Хамзат Чимаев обратился к подписчикам

Непобеждённый боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился советом с подписчиками. Чимаев призвал тех, кто верит в свою силы, не бояться действовать; а тех, что сомневаются, не тратить время на разговоры.

«Веришь – делай, не веришь – тогда сиди на диване и не болтай!» — написал Чимаев.

В общей сложности на счету Чимаева 13 боёв в смешанных единоборствах (ММА), в каждом из которых он одерживал победы. Шесть раз спортсмен побеждал нокаутом. В последнем поединке, продлившемся всю дистанцию, Хамзат победил Камару Усмана решением большинства судей. В настоящий момент занимает 11-е место в рейтинге бойцов, выступающий в средней весовой категории.