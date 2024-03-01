Малыхин объяснил, почему никогда не уйдёт из One в другой промоушен

Чемпион One Championship в тяжёлом и полутяжёлом весе, российский боец Анатолий Малыхин рассказал, почему никогда не уйдёт в другой промоушен.

«Сама команда One очень отзывчивая и дружелюбная. Мистер Чатри, когда звонит или пишет мне сам, то не узнаёт, готов ли я драться. Первым делом спрашивает, как здоровье у сына, у жены. И для меня вот это дороже миллиона, двух миллионов, что мне даст UFC.

Отношение невозможно купить. У меня сейчас с One нет контракта, он давно закончился. Мистер Чатри сказал: «Вот моя рука, вот твоя рука. Это наш контракт». Я даже не думаю о переходе, даже мыслей таких нет. Я настолько доволен всем», — сказал Малыхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхъёй Гасановым.